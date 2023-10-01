近日網路流傳，台北市警局要求各分局訓練「抬離小組」，被認為是要對付在國慶日當天發動抗爭的消防員。對此，國民黨台北市立委參選人羅智強除嘲諷總統蔡英文，在面對陳抗時，她「聽不到、看不到、打不到」，多以架離的方式趕走陳抗者，也分享了前總統馬英九在遇到陳情時如何應對的往事。

有匿名網友昨日（9／30）在臉書粉專「靠北Police」投稿，稱面對消防員陳抗，警方不只沒聲援，還在研議要如何把他們驅離，「到底有多可悲」？該網友並附上了要求各分局訓練「抬離小組」、該小組要如何編制等群組對話截圖。

羅智強今在政論節目《新聞大白話》比較了馬英九和蔡英文在面對陳抗時的態度，他分享，有次馬遇到民眾拉著他陳情，維安人員本想要去攔阻該民眾，但馬不只阻止了他們，還在耐心聽完了民眾的陳情內容後，指示幕僚去協助處理。

羅智強接著說，馬英九在洪仲丘命案發生後前往靈堂弔唁，被大批憤怒民眾包圍，要他爬著進靈堂，最後是一位里長替他求情，他才順利進去。除此之外，馬英九還曾在說明會被人搶走麥克風，遭人投擲書、鞋子等物品。

羅智強嘲諷，蔡英文有「聽不到、看不到、打不到」等「3不到」，不只以抬離的方式對付陳抗者，過去彰化縣警局也被爆出，上級要求警員假摔，以讓陳抗者因被妨礙公務等罪法辦，而不敢再去抗議，「你要哪種政府，明年投票自己決定」。