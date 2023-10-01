交通組組長吳明鴻說明。（影片 / 三重警分局提供）

日前有民眾於抖音平台發佈一則影片，根據畫面內容顯示，一名頭戴鴨舌帽的男子於三重區重陽路4段、三和路口一帶，手抱女童，並趁車輛停等紅燈之際，穿梭於車陣販賣玉蘭花。該影片流出後，不少網友紛紛留言表示「鼻酸、心疼」，但更有人提出該男子道路安全之質疑。三重警分局對此回應，該行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將處行為人或雇主新台幣300至600元罰鍰。

據了解，該段影片一經發佈，網友們皆留言表示「看了鼻頭都酸了，加油蘭花爸爸」、「當體會有一餐沒一餐的日子，早已忘了危險二字了」、「如果可以，他也不想這樣，下次看到多跟他買幾朵，讓他早點回家」。

警方表示，民眾於內側車道上穿梭車陣販賣玉蘭花的行為，雖然是利用紅燈停等時間，但此行為仍影響自身及其他用路人安全，同時更違反《道路交通管理處罰條例》第83條「在車道上任意販賣物品妨礙交通」之規定，將處行為人或雇主新臺幣300至600元罰鍰。

三重警分局呼籲，請民眾務必遵守交通規則，保護自己也保護他人，避免憾事發生。