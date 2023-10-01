陳男將衣櫃改造成大麻乾燥室。（翻攝照片／張亦惠台中報導）

陳男種植大麻技術了得。（翻攝照片／張亦惠台中報導）

1名陳姓越南移工潛入廢棄大學宿舍內種植大麻，台中警方網搜時發現其購買相關用品，立即開始埋伏蒐證，今年2月一舉搗毀製毒據點，並起出大麻成品、種子及種植工具等，依毒品危害防制條例移送，陳男遭聲押獲准，近日也偵結起訴。

陳男在家鄉就對種植大麻有濃厚興趣，並利用網路取得種植技術和種子，來台灣工作後看準同鄉市場，潛入亞太創意技術學院廢棄的宿舍內種植，利用廢棄建物的隱蔽性來規避警方查緝，將建物內改造成天然溫室，確保大麻能得到足夠的陽光，當警方破獲時，從衣櫃裡發現正在烘乾的大麻成品。

警方共起出5袋總重772公克的大麻成品、6顆種子、尚未成熟之大麻1株及種植大麻工具，依毒品危害防制條例移送，目前檢方已偵結起訴。分局長賈立民呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科500萬以下罰金之重罪，民眾切勿以身試法。

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