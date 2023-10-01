日前有民眾在網路上PO出買到黑綠色雞蛋的照片，未料卻遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌送辦。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧提及上周到中正二分局提告前農業部長陳吉仲釋放假訊息一事，並將兩事做比較，質疑中正二分局長「表現給誰看？」

游淑慧今（1）日在臉書透露，上周她和國民黨立委參選人羅智強到中正二分局，提告陳吉仲釋放許多假訊息，而中正二分局已發函要求10月5日前到案說明；反觀民眾將綠雞蛋照PO網，中正二分局就以重大民生議題為由，由員警同仁連夜親持到案通知，殺到民眾家裡。

對於農業部多次公然釋放錯誤訊息，包括全程冷鏈、蛋噴蠟包膜等，中正二卻不慍不火、不慌不忙的寄送到案通知給陳吉仲，游淑慧質疑，究竟何謂重大民生議題，是民眾PO買到綠雞蛋照還是官員隨口亂說？「中正二分局長答的出嗎？」

游淑慧直言，分局長升遷調動權力在中央，不在台北市長，「所以表現給誰看呢？」