頭份國小美術班，將𪹚龍活動，以剪紙藝術變化出各種精彩動人的迎龍偶動畫。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

「𪹚龍文化」是苗栗客家在元宵節慶的迎龍活動，除了是苗栗在地獨特民俗，也是台灣舞龍文化代表。頭份國小美術班以苗栗𪹚龍文化為主題，設計專長領域創新課程，將𪹚龍活動，以剪紙藝術變化出各種精彩動人的迎龍偶動畫，盼藉此讓學生學習傳統文化。

苗栗𪹚龍活動從早期的地方民俗活動，蛻變成為台灣四大地方元宵慶典文化，成為客家十二節慶的代表活動之一，吸引各地民眾的目光。

頭份國小創新課程美術班老師，帶領學生認識苗栗在地特有元宵民俗「𪹚龍」活動，接著練習剪紙技法從基礎的對稱概念到複雜的吉祥圖案設計，利用多變的剪紙技巧將𪹚龍造型與意涵，製作出會動的偶。

再將學生的剪紙實作進行語文創作，融入劇情、旁白與配音，並利用資訊科技，用逐格動畫構成表演實作，最終作品以精采的偶動畫方式演出。

苗栗縣政府教育處處長葉芯慧表示，美術班學生在創作過程中，運用色彩、紋理及形狀等元素創造紙張的變化，展現藝術表達能力，並透過設計故事與場景，培養敘事能力及情感表達，最後透過逐格動畫以靜止圖像逐幅播放的方式敘述故事，充分展現美術班學生活潑、創新、多樣化的藝術成果，也用孩子創作出的精彩好戲點燃苗栗𪹚龍文化的傳承。

葉芯慧說，縣府積極培育多元藝術專業人才及涵養學生美感教育，以發展學校藝文特色，並將藝術風氣擴展至社區、扎根於生活。

苗栗縣長鍾東錦表示，頭份國小美術班以「苗栗𪹚龍文化」為主題的藝術專長課程，讓苗栗在地學子能夠更認識家鄉文化，深蘊人文情懷與歷史文化，豐厚創作深度，期盼能藉由藝術教育傳承苗栗在地文化