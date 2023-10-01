杭州亞運1日拳擊賽事，中華隊女將林郁婷先在女子57公斤級8強賽勝出，搶進4強確保銅牌入袋，男子選手賴主恩接著在男子63.5公斤級8強賽挑戰地主大陸選手王向陽，賴主恩頂住對手主場優勢的壓力，第1回合就讓對手濺血，後兩回合雙方都有攻勢，不過都相當接近，就看裁判認為那一方較佔上風，最終賴主恩3比2驚險，闖進4強也確定為中華隊再進帳1面銅牌，而他所屬的量級要亞運前兩名才能收下巴黎奧運門票，屆時4強準決賽除了要為讓獎牌成色更漂亮而戰，也要為巴黎奧運參賽資格努力。

10月1日是中國大陸國慶日，場邊觀眾一面倒為王向陽加油，第1回合王向陽頭部左邊就出現傷口見血，經過處理後繼續和賴主恩對抗，第1回合賴主恩獲得5位裁判給予10分，率先佔得優勢。

第2回合換王向陽在觀眾加油下努力反擊，這一回合只有只有第1位裁判給賴主恩10分，其他4位裁判都把10分給了王向陽；第3回合依舊難以看出那一方有明顯優勢，這回合3位裁判給賴主恩10分，最終賴主恩3比2險勝，在擂台上開心大喊，接下來要和伊拉克選手薩萊（Ali Qasim Hamdan Al-Sarray）爭奪金牌戰席位。