廢棄建築物變成大麻園！新竹1名越南移工，在家鄉就對種植大麻有濃厚興趣，並利用網路取得種植技術和種子，沒想到來臺灣工作後，還對此念念不忘，便潛入新竹1棟廢棄建築內，弄出一個大麻農場。
臺中警方經多日埋伏蒐證後，終於在今(112)年2月一舉搗毀製毒工廠，並起出大麻成品5袋(總重772公克)、6顆種子、尚未成熟之大麻1株及種植大麻工具，依毒品危害防制條例移送並起訴在案。
據了解，陳姓越南移工（30歲）從前在越南就有小規模種植大麻的經驗，並因此獲利頗豐，這次來臺工作發現越南同鄉人數眾多，如果可以打入臺灣市場，就可獲得不斐收入，便興起製毒念頭。
陳男在工作之餘，遍尋合適的種植場所，終於在一番尋找之後，看上了在新竹偏鄉的一棟廢棄建築，利用廢棄建物的隱蔽性來規避警方查緝，將建物內改造成天然溫室，確保大麻能得到足夠的陽光。
當警方破獲時，從衣櫃裡發現正在烘乾的大麻成品，另外從陳男手機裡發現製成大麻花前的大麻植株，偵辦員警被那茂盛的大麻葉給嚇了一跳，感嘆如果陳男將種植大麻的細心和努力放在正當工作中，一定也能獲得不凡的成就。
分局長賈立民呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金之重罪，民眾切勿以身試法。
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