氣象署發布豪大雨特報。（氣象署）

（16:49更新）中央氣象署發布豪雨、大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（1）日屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象署針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止，高雄市、台南市持續時間至18時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。其中針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至17時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。

氣象署針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。（氣象署）

氣象署指出，今天北方高壓帶一點涼空氣下來，台灣附近為東北季風環境，迎風面大台北及東半部地區高溫稍降1、2度左右，約31、32度，其他地區仍有33到35度的高溫，尤其苗栗局部地區有36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚及清晨低溫約25至27度。

天氣方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，東半部局部地區要留意偶爾有較大雨勢發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，今日適逢天文大潮，新北至雲林沿海低窪地區及澎金馬於漲潮期間需注意防範海水倒灌。