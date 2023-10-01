女星李妍憬9月28日和圈外老公「小人物」登記結婚，升格當人妻的她，幸福對老公喊話：「我就交給你了，對我不好我會跑歐」，有人恭喜、也有人調侃，甚至發祭品文「1年內離婚請吃雞排」，對此，李妍憬一改過去有話直說的個性，高EQ說：「感謝看好看壞的吃瓜民眾，不要愛不到我又想毀了我」，還提到自己即將要取卵「害他（老公）都要停機」。

李妍憬升格當人妻，她相當呵護這段婚姻，沒曝光另一半長相，只透露老公是做生意，有人恭喜、也有人調侃，甚至發祭品文「1年內離婚請吃雞排」，對此，李妍憬大方說：「我是嫁給愛情，我老公不是想不開娶我。是想開了才娶我」，還向酸民喊話：「雞排是吃不到了，我會請你吃餅」。

還有網友討論李妍憬的身材，她則高EQ說：「環肥燕瘦各有喜好」，並透露正在養卵，會胸漲、腹脹，現在她能躺著就躺著，「醫生說有10顆都長到2公分左右了，接下來我就要卸卵，我老公好可憐，因為我的取卵之路害他都要停機」。

李妍憬幽默說：「總之感謝看好看壞的吃瓜民眾，不要愛不到我又想毀了我」，還自嘲，不知道是不是升級到另一個階段，看角度的事情變得不一樣，驚訝自己會跟「高EQ」沾上邊。