新北市烏來區內洞森林遊樂園今（1）日下午傳出2名女子及1名男童遭到蜂螫，石門區也發生遊客遭螫事件，新北市消防局獲報後趕抵，8名遊客自行出來跑到大馬路邊求援，目前3人送往淡水馬偕醫院救治，其餘5人自行開車前往就醫，據了解遊客遭螫的位置位於老梅瀑布附近的步道，消防人員仍在調查確認中。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，從事登山活動不時傳出山友被虎頭蜂攻擊螫人意外，甚至發生有傷者因為引發過敏性休克而死亡的憾事，因此民眾如果有要從事戶外山區活動，把握4大原則來自保。

羅益田表示，一、應保持冷靜遠離，不要攻擊蜂群，蜂群原則上本身不會主動攻擊人。 二、建議選擇淺色或表面光滑的服飾，避免蜂類敏感的顏色或材質。

三、野外活動如發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後，假如進入蜂巢警戒範圍，切記不可揮趕，應保持鎮定，緩慢、安靜地大步離開。

四、如果對蜂螫出現嚴重反應（如呼吸困難、喉嚨腫塞等），立刻撥打119並告蜂螫情形已利後續急救處置。若曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏。