中央氣象署颱風最新一報預測，輕颱「小犬」路徑往北修正，颱風中心碰觸到台灣南側陸地，暴風圈侵襲機率上升至最高71%，有機會發布陸上颱風警報，也就是說放颱風假機率上升。

氣象署指出，輕颱「小犬」路徑往北修正，颱風中心碰觸到台灣南側陸地。(翻攝自氣象署)

氣象署小犬颱風目前中心距離東南東方1050公里的海面上，向北北西轉西北進行，預報員趙竑表示，小犬增強速度很快，預估明天白天轉中颱，氣象署可能周二發海警，之後也有發陸警的機率。

依氣象署全台暴風圈侵襲機率預測，目前颱風暴風圈侵襲機率最高的是蘭嶼71%、綠島68%、台東67%，屏東、高雄、台南也都有60%以上，依目前路徑若發布陸警，將是最有機會放颱風假的地區。

圖為全台颱風暴風圈侵襲機率。(翻攝自氣象署)

氣象署表示，周二颱風接近影響，東半部轉雨，背風面西半部高溫炎熱，周二入夜後桃園以北都有雨，周三、周四是颱風離台最近的時候，東半部降雨明顯，山區可能有豪雨，其他地區零星雨，若颱風路徑偏北，雨區就在北部、東部，若偏南則在南部、東部。

氣象署表示，周五颱風遠離，周六環境轉東北風，北部、東半部偶雨，南部午後雷陣雨。