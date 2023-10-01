加拿大男子傑克（Mike Jack）以6分鐘49秒2的速度，成為全球最快完食50顆「世界最辣」卡羅萊納死神椒（Carolina Reaper）的人，刷新金氏世界紀錄。他說事後胃痛的感覺並沒有那麼嚴重，主因在於後續有催吐，作為素食者的傑克也不喝牛奶，而是喝水解辣，他也靠吃油膩、難消化的食物來稀釋殘留胃裡的辣椒。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、金氏世界紀錄（Guinness World Records）新聞稿指出，金氏世界紀錄9月26日宣布，加拿大男子傑克以6分49秒2的速度吃完50顆卡羅萊納死神椒，成為世界最快完食50顆死神椒的人，平均每8秒就吃進一顆。

卡羅萊納死神椒號稱「世界最辣」，辣度為164萬個史高維爾辣度單位（Scoville Heat Unit，SHU），相較之下，墨西哥辣椒的辣度為2500至8000個史高維爾辣度單位。

影片顯示，傑克在電扇吹拂下，狼吞虎嚥地將一顆又一顆死神椒吃下肚，他有時緊閉雙眼，呼吸粗重。

New record: Fastest time to eat 50 carolina reaper chilli peppers - 6 minutes and 49.20 seconds by Mike Jack 🇨🇦



He eventually went on to eat 135 peppers in this one sitting 🤯 pic.twitter.com/b5OxTBtbjd — #GWR2024 OUT NOW (@GWR) September 26, 2023

在完食50顆死神椒後，傑克又繼續吃進85顆死神椒，以總計135顆死神椒，登上吃辣排名協會「火焰聯盟」（League of Fire）的第二名寶座。

傑克後續表示，吃進第一顆死神椒時的感覺最糟，因為一開始的辛辣味衝擊相當強烈，第2顆之後就沒這麼糟了，不過隨著辣椒碰觸到嘴巴內的不同區域，後續吃進的每一顆變得愈來愈辣。

過去20年來，傑克逐步為自己打造對辛辣的忍耐力，儘管如此，每一次挑戰仍讓他的胃感到不適。

他說自己挑戰吃辣後還是會胃痙攣，感覺就像有人在揉捏、纏繞他的腸道，「你的內心告訴你停止，但你必須說服自己繼續」。

傑克說，吃下多顆死神椒後，胃痛可能持續達14小時，不過這次挑戰後「並沒有太難受」，因為他在完成挑戰後吐掉了絕大多數的辣椒，「我感到非常疲憊，就像跑了一場馬拉松」，他說有時洗澡時，會直接昏睡在浴缸裡一整晚。

傑克本身是一名素食主義者，不喝牛奶來解辣，因此他只喝水來稀釋胃裡的辣椒及胃酸，催吐時也能降低喉嚨的灼熱感。

催吐後，傑克也會喝椰子水來補充電解質，他也會吃一些「油膩、難消化的食物」來稀釋殘留胃裡的辣椒。

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