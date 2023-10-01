土耳其首都安卡拉（Ankara）的國會大樓附近今天傳出爆炸聲響，內政部隨後表示這是一起「恐怖攻擊」，導致兩名員警受傷。
法新社報導，土耳其內政部說：「兩名恐怖分子乘坐輕型軍用車輛，在上午9時30分（格林威治時間6時30分）左右抵達我們內政部的安全總局大門前，並發動炸彈攻擊。」
美聯社則報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，一名自殺炸彈客在內政部附近引爆爆炸裝置，另一名歹徒則是死於警匪槍戰。
土耳其國會在結束夏季休會後，預定於今天幾個小時後復會。
土耳其首都安卡拉（Ankara）的國會大樓附近今天傳出爆炸聲響，內政部隨後表示這是一起「恐怖攻擊」，導致兩名員警受傷。
法新社報導，土耳其內政部說：「兩名恐怖分子乘坐輕型軍用車輛，在上午9時30分（格林威治時間6時30分）左右抵達我們內政部的安全總局大門前，並發動炸彈攻擊。」
美聯社則報導，土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，一名自殺炸彈客在內政部附近引爆爆炸裝置，另一名歹徒則是死於警匪槍戰。
土耳其國會在結束夏季休會後，預定於今天幾個小時後復會。
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