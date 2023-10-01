隊友黃筱雯在杭州亞運女子54公斤級止步8強，無緣連2屆站上頒獎台，也與巴黎奧運門票擦身，落寞的心情林郁婷最能懂，看到黃筱雯回到選手村，她就先給了深深擁抱，「沒說太多，只說聲辛苦了，接下來交給我。」

前年林郁婷頂著世界第一之名前往東京，卻在奧運「一輪遊」、止步16強，心中滿滿懊悔、難過，看到昨天黃筱雯以0比5不敵地主大陸選手常園，無緣站上頒獎台，在裁判還沒宣判前就已眼眶泛淚。

「說實在的，她這個心情，最能體會的應該就是我了吧！」這次拳擊「4金釵」都住在同一戶，房型為3房，雙人房由陳念琴、吳詩儀住，林郁婷跟黃筱雯則是單人房，但一看到黃筱雯昨天回到選手村，林郁婷沒說太多，直接用擁抱代表一切。

率先搶下前往巴黎的門票，林郁婷也希望黃筱雯在未來的比賽能夠重新振作，也一起前往巴黎奧運，「希望筱雯不要因此遭受到太大打擊，畢竟對手是地主隊，能打成這樣已經相當不容易了，我也很有自信、很相信她在之後的比賽一定能順利拿到奧運門票。」

而首次踏上亞運舞台的學弟李承威雖然在男子57公斤止步16強，但林郁婷對他的表現感到相當認可，也十分感動，「這是他人生中第一次站上這麼大的國際舞台，只是籤運稍微不好一點，遇到世界冠軍，其實我覺得他也打得非常棒，畢竟這個世界冠軍每場比賽不是把人讀秒就是把人家抓下來，我學弟能跟他戰成這樣，沒被讀秒已經相當厲害了。」