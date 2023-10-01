台灣的街頭藝術表演相當盛行，但長期未受到重視，一般企業對街藝文化的投入更是微乎其微。遠東巨城購物中心長年推動街頭藝術文化，自2018起舉辦「Big City街頭藝術節」，在決策高層的全力支持下，每年擴大競賽規模優化品質，提撥高額獎金鼓勵表演藝術家，充分運用百萬粉絲會員的行銷擴散力，成為全台指標性最大街頭藝術競技交流平台。遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示：「巨城每年舉辦逾百場街藝活動，讓充滿創意與熱情的街頭藝術家有舞台、有掌聲、有收入，及更多機會探索未來與自我實現。疫情期間，巨城仍如期舉辦藝術節，為苦無表演機會的表演者注入最大暖流、也為觀眾在歡愉互動中累積生活美好，發揮DEI多元、公平、共融的善循環。」

巨城整合空間人潮資源，打造一個不分族群與國籍，可以傳承專業、交流切磋一起圓夢的舞台，帶動社區和藝文連結，持續規劃永續培育的創新活動，賦予幸福城市全新面貌，呼應聯合國永續發展目標「SDG 3健康生活與福祉」、「SDG 4優質教育」、「SDG 8包容且永續的經濟成長」及「SDG 11永續發展的市鎮規劃」，也因此榮獲2022 AREA 亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎肯定。

Big City街頭藝術節至今累計超過1100組報名爭冠，現場觀眾及網路聲量已近百萬人，專業度與含金量堪稱全台之最，每年巨城竭力邀請享譽國際的大師們擔任評審，共同號召國內外頂尖街頭藝術家，包含參與法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節的溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶、德國世界口琴節三重奏冠軍的DoNuts口琴樂團，以及2023法國明日馬戲國際藝術節銅牌、太陽馬戲團特別獎的蔡宏毅等，都是曾在巨城與各路好手同台較勁的台灣之光。兼職餐飲業的軟骨功高手陳聖崴，在第五屆雜耍組奪冠後有感而發：「感謝成為我們推廣街頭藝術的最強後盾，不僅讓街頭藝人們的努力而獲得掌聲與重視，更讓各項表演藝術得以在此交流與傳承、萌芽茁壯，希望這個承載夢想的舞台會一直都在。」

第六屆「Big City街頭藝術節」總決賽系列活動將於10月7日起連續4天盛大登場，首兩日的街頭派對有傳承精神師生舞台表演、街藝市集體驗，讓民眾隨處都能感受街頭藝術的魅力；10月9日、10日總決賽，還有來自亞美尼亞、日本等世界各地海選後的最終20強街藝高手角逐冠軍和33萬元總獎金，全台街頭藝術表演者朝聖的國際級盛事，精彩可期。