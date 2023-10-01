尿失禁是常見的泌尿系統疾病之一，有時光打個噴嚏就不小心尿出來一點。對此，泌尿科醫師戴定恩表示，台灣20歲以上女性約3成有漏尿困擾，建議可透過行為治療、運動治療及藥物治療等方式來改善，其中運動治療即是凱格爾運動，主要訓練骨盆底肌肉，在家中無論躺、坐、站隨時都可做。若上述3者皆無效，也可考慮手術治療，他強調及早治療才是最好的選擇。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺」發文表示，漏尿是許多婦女的日常困擾，其為尿失禁的一種，除了天生尿道構造較短的關係外，隨著成年生產後肌肉鬆弛、更年期的來臨，都有可能造成尿失禁的問題。他並分享下列常見的4種尿失禁治療方式：

1、行為治療：當尿失禁狀況並不嚴重時，可先自主進行行為治療來緩解狀況。例如避免攝取過多水分，少喝咖啡、茶等富含咖啡因的飲品，以減輕膀胱負擔來減緩尿失禁的發生。

2、運動治療：尿失禁的運動治療，正是凱格爾運動。凱格爾運動主要訓練著骨盆底肌肉，在家中不管是躺、坐、站隨時都可以做。由於骨盆底肌環繞著尿道、陰道及直腸，透過運動強化陰道、尿道口周圍的肌肉群，進而改善尿失禁的狀況。

3、藥物治療：女性的尿失禁一般分為應力性與急迫性，而後者與膀胱的神經功能失調息息相關，像是尿急控制不住漏出來，就能採用藥物治療的方式。透過藥物能夠有效放鬆膀胱，避免膀胱肌肉過度收縮而導致尿失禁。

4、手術治療：當上述3種治療方式皆無效時，就建議患者採取手術治療。近年來尿失禁的手術發展效果非常良好，除了傳統的開腹膀胱頸懸吊術外，還有腹腔鏡輔助膀胱頸懸吊術、無張力中斷尿道懸吊術可選擇。

新光醫院婦產科主治醫師潘恒新補充，骨盆肌運動有助強化肌肉，使下墜的骨盆器官回到原來的位子，民眾可藉由凱格爾運動改善尿失禁，先平躺屈膝，收縮骨盆底肌5～10秒，再放鬆5～10秒，重複10次即可。