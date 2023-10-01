公寓住戶在頂樓燒金紙，不慎釀成火警，所幸迅速由消防人員撲滅。（警方提供）

公寓住戶在頂樓燒金紙，不慎釀成火警，所幸迅速由消防人員撲滅。（警方提供）

新北市新店區中正路某公寓住戶今（1）日下午在頂樓焚燒金紙，由於風勢過大，導致金紙餘燼飛散，引燃一旁的垃圾堆，住戶雖試圖自行滅火，但火勢卻愈演愈烈，對面鄰居見狀急撥119報案，消防人員到場後迅速將火勢撲滅。

新北市消防局獲報後派遣人車趕抵，消防人員拉起水線登上頂樓，迅速撲滅火勢，燃燒的都是雜物、垃圾，面積約10平方公尺。

新店警分局獲報後也派員到場了解，得知是住戶在頂樓燒金紙，由於風勢過大，餘火隨風飛散，飄到一旁的垃圾堆而引發火勢，現場無人員傷亡及財物損失。