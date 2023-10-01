「台灣第一帥」王陽明與蔡詩芸結婚8年，是演藝圈內知名的模範夫妻檔，未料兩人近期傳出分居、離婚消息，且雙方截至目前並未對此傳聞做出正面回應，引發外界關注。近日，蔡詩芸參加音樂節演出，事後在社群上釋出與王陽明擁抱的照片，而對方也現身留言區，疑似透露夫妻間現今的感情狀態。

王陽明與蔡詩芸昔分手數年後又再度相戀並結婚。未料，過往頻頻曬恩愛的兩人，今年卻被粉絲發現互動變少，並傳出因兩人的教養方式、家庭觀念不一，偶有爭吵的情況發生，加上被媒體拍到疑似分居，進而掀起婚變傳聞。

對此，兩人截至目前並未對相關傳聞做出正面回應。不過，近期蔡詩芸參加完音樂節活動後，在社群上曬出多張美照，其中可見到她在身穿舞台服飾，在台上勁歌熱舞的帥氣畫面。另外，她更放上一張看似在後台，與王陽明擁抱的合照，並在照片中標註他的社群帳號。而貼文PO出不久，王陽明也現身在相關貼文的留言區中，並附上3個火焰的表情符號，表達對妻子的鼓勵。而兩人間的互動，也看似在透露出兩人如今的真實現況。

王陽明現身貼文留言的舉動被網友發現後，也讓粉絲嗨翻，紛紛寫下：「看到最後一張超有愛好開心」、「陽明哥出現了」、「一張照片解釋一切」、「祝你們這對神仙伴侶平安喜樂幸福」、「最後一張真的愛。」事實上，王陽明日前出席活動，問到目前感情狀況，僅表示：「這件事情是我跟Dizzy私人的事情，我真的是希望能給我們一點空間。」