目前位於台灣東南東方海面的輕颱「小犬」，正向北北西轉西北進行，強度有增強趨勢，稍早小犬颱風的路徑潛勢北修。氣象達人彭啟明指出，小犬登陸恆春半島的機率已經提高，接近台灣時強度到達中度颱風；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則分析，小犬有機會登陸恆春，屆時花蓮、台東、南部都位於第一線，另外宜蘭、雙北、基隆風雨也會很有感，「宜、花、東、基、北、恆，無論怎麼走，都會有持續性的大雨」。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，氣象署最新預測把小犬颱風的路徑北修，中心可能會擦過恆春近海，「未來48小時偏北分量，決定距離台灣有多近，以及對西部地區影響程度」，小犬有機會登陸恆春，不過因為路徑還會修正，討論登陸點意義不大。

台灣颱風論壇指出歐美模式在小犬颱風通過台灣附近後有不同發展。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇強調，颱風貼近台灣機率高，「花蓮、台東、南部位於第一線，這幾天要開始做防颱準備」，另外宜蘭、雙北、基隆因為季節性因素，就算沒有被暴風圈壟罩，風雨也會相當有感。

台灣颱風論壇說明，另一個值得關注的是，小犬颱風未來進入台灣西南海域或台灣海峽南部後會緩慢移動，歐美模式此時出現明顯分歧，歐洲模式認為高壓強盛、小犬會朝香港附近移動，美國模式則認為，由於高壓減弱，體型較大的小犬會在台灣附近滯留打轉。