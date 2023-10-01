杭州亞運女籃3對3比賽今天進行4強準決賽，曾以6分落後的中華隊靠陳昱潔在最後7.3秒兩罰俱中，以20比20追平蒙古，可惜最後1.4秒郭虹廷打手犯規，讓包勞策策格罰進致勝1分，以20比21無緣爭金，今晚將與日本爭奪銅牌。