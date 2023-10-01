杭州亞運》女籃3對3 最後1.4秒犯規 中華負蒙古只能與日爭銅 16:552023/10/01 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州亞運女籃3對3中華隊惜敗蒙古，只能爭銅。（資料照／中華奧會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杭州亞運女籃3對3比賽今天進行4強準決賽，曾以6分落後的中華隊靠陳昱潔在最後7.3秒兩罰俱中，以20比20追平蒙古，可惜最後1.4秒郭虹廷打手犯規，讓包勞策策格罰進致勝1分，以20比21無緣爭金，今晚將與日本爭奪銅牌。 杭州亞運》前火腿球員杉谷拳士解鎖亞運 與王柏融有保持聯繫 杭州亞運》黃君達4強戰輸給哈薩克高手 收獲克拉術銅牌 杭州亞運》鄭怡靜先盛後衰負日 8強止步無緣奪牌 #杭州亞運 #籃球3對3 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》中華3x3女籃輕取印度 闖進4強跟蒙古爭金牌戰門票 21:282023/09/30 體育 杭州亞運》姊妹搭檔首金 詹詠然：意義重大 但3年後別逼我 12:262023/09/30 體育 杭州亞運》決賽輪被南韓選手超車 洪健堯獲男子高爾夫銅牌 13:492023/10/01 體育 杭州亞運》碰到大陸選手被判失格 黃玉霖不甘心淚灑混採區 12:202023/10/01 體育 杭州亞運》這面銀牌等了9年 李亞軒頻飆淚喊下次再來 12:472023/09/30 體育 杭州亞運》大陸桌球雙打恥辱「連3爆」 敗給中華、日本、印度 12:402023/10/01 體育 杭州亞運》大陸百米飛人謝震業摘金 楊俊瀚無緣決賽 22:132023/09/30 體育 杭州亞運》莊智淵、林昀儒聯手 驚奇逆轉大陸名將晉級四強 14:532023/09/30 體育 杭州亞運》成人賽場初體驗就奪金 18歲施沛妤站上凸台好緊張 11:182023/09/30 體育 杭州亞運》北韓金花舉破兩世界紀錄 林呈璟第七作收 16:572023/09/30 體育 杭州亞運》男子拳擊賴主恩險勝大陸 搶進4強再保1銅 16:072023/10/01 體育 杭州亞運》3對3籃球 中華男籃勝大陸進4強 20:492023/09/30 體育 杭州亞運》不敵香港老將黃鎮廷 林昀儒飲恨止步八強 21:112023/09/30 體育 杭州亞運》不敵大魔王樊振東 七朝元老莊智淵止步八強 19:122023/09/30 體育 杭州亞運》中華女籃慘輸韓國28分 仍可挺進8強行列 16:122023/10/01 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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