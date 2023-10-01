台北市副市長李四川前往基泰大直塌陷戶拆除現場視察，他表示，對鄰居說聲抱歉，拆除工作確實帶來周遭住戶很大的困擾，拆除工作完成後，面對颱風來襲會比較安心。（劉彥宜攝）

基泰大直因施工不慎，造成鄰房龜裂下陷，下陷房屋於9月26日進行拆除，原預計需要10天，預估將提前5天結束。台北市副市長李四川1日下午前往現場視察，他表示，現在已經開始整地，明日將開始做側溝的修復，若颱風小犬襲台前來不及完成，將以臨時抽水機因應。

李四川指出，目前塌陷戶1至9號已經拆到1樓，現在開始整地，明日除整地外，也會針對損壞的側溝做修復，有些可能要重建，颱風小犬將襲台，若颱風來前無法完成，將設臨時抽水機因應。而地下部分不會再做開挖，而是會回填地下基礎。

他說，拆除工作進行時，也同時有進行監測，並每天公布監測資料，一切穩定也安全，「對鄰居說聲抱歉，這3天確實給他們帶來很大的困擾，請他能夠見諒，今天把它（拆除工作）完成，颱風來我們也會比較安心。」

至於塌陷戶25戶住戶的重建意象，李四川說明，25戶有部分想和基泰合作，也有住戶表達希望公辦都更，最後會和基泰協商，同時尊重住戶意願。而周圍的住戶希望公辦都更，則會在2週內精算公辦都更的條件，並召開說明會。