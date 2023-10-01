大陸廣西一家醫院的護理師近日分享了令人毛骨悚然的經歷。只見他在夜深人靜的夜班期間，頻頻聽到詭異聲響，於是他循著聲音來源找到疑似是一張老舊木椅正在發出吱吱的聲音，於是他決定割開椅腳一探究竟，沒想到竟看到驚人一幕，讓他直呼「起雞皮疙瘩了。」

據《搜狐》的報導，廣西一間醫院有位護理師在上晚班時，聽到桌子底下傳出吱吱聲響，仔細尋找音源後發現，聲音疑似是從一張老舊的木頭椅子裡發出的，於是他好奇地拿出剪刀對著椅腳狂挖狂剪。割開之後，護理師看到木屑中逐漸有東西往外探出頭，繼續剪開才發現，椅腳裡面竟藏了3、4隻像毛毛蟲的白色生物，讓他直呼「看得我雞皮疙瘩都起來了」。

影片曝光後也引發大陸網友熱議，「厲害了，有聲音你就把它拆了，行動力拉滿」、「比鬼都可怕」、「受不了，嚇得我都想摳我家床和椅子」、「椅子：20年了，終於有人給我治腿了」、「醫院老員工都被你挖出來了」，還有網友認出這可能是天牛的幼蟲，「好多便宜的家具都會這樣，好一點的家具高溫消殺過，就不會有蛀蟲。」