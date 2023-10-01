距總統及立委大選還有3個多月，基隆市信賴台灣之友會10月1日成立基隆市體育會後援會，民進黨前主席卓榮泰致詞時表示，體育講求運動家精神，不管輸贏都「口不出惡言」，隨即話鋒一轉，便譏嘲他黨總統候選人陷入口水戰。

基隆市信賴台灣之友會10月1日成立體育會後援會，卓榮泰受邀出席，受訪時他指出，全國體育後援會11月才要成立，基隆率先成立，絕對是台灣首面金牌。他認為，基隆體育實力堅強，且基隆具有運動家精神，不管是選舉或是體育比賽都是一步一腳印，絕對不認輸。

卓榮泰在致詞時表示，體育講求運動家精神，包含公平、尊重與倫理，公平是指比賽過程要公平。接著話鋒一轉，他說，以選舉為例，問問鴻海創辦人郭台銘他認為國民黨總統參選人初選公平嗎？卓榮泰說，這就是埋下國民黨至今還在紛爭最重要的因素。

接著，卓榮泰又說，再來是尊重，不管輸贏都要尊重對手，口不出惡言。但他接著又說，反觀現今他黨的總統參選人整天相互口水戰，就算有一天贏了選舉，這樣的惡質口水帶進台灣，會讓社會再次分裂與對立。最後是倫理，也就是比賽過程不搞小動作，如今選戰小動作不斷，是民主發展過程中不好的病態。

基隆市信賴台灣之友會召集人、基隆市議會議長童子瑋表示，體育是國力的展現，上到國家重大賽事，再到我們城市蓬勃的各類單項運動，體育不只有益身心，更團結了我們所有人，而賴清德一路支持台灣體育發展，與我們所有運動員，所有熱愛體育的民眾站在一起。

童子瑋強調，國力延伸必須從基層做起，體育會就是扮演這樣的推手。這次大選，應該是歷年總統大選，跟體育最相關的一次。賴清德副總統最重要的口號就是「Team Taiwan挺台灣」， 今天不只是成立體育後援總會而已，更是要讓所有人知道，基隆隊的成員、台灣隊的成員，都相挺體育發展，並參與各個單項運動的委員會，未來也會全力推動基隆體育發展，打造基隆成為一個熱愛運動的城市。