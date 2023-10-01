民進黨立委高嘉瑜認為，如果2004年國民黨沒有阻擋預算，2013 年即可獲得第一艘美國軍售潛艦，台灣潛艦艦隊成軍至少延宕 10年。對此，新黨台北市議員侯漢廷引2006年2月《詹氏防務周刊，Jane's Defence Weekly》的報導稱，哪裡是因為在野黨被葛預算，是美國自己不想賣，因為他們已經沒有在賣柴電潛艦，也不想重新開生產線，因為要造核潛艦。

民進黨立委高嘉瑜在臉書指出，陳水扁執政時，當時美國本已同意軍售 8 艘柴電潛艦，但因「朝小野大」，雖然是民進黨執政、國會卻是藍營過半，藍營立委在2004 年至 2006 年間將潛艦軍購預算案退回程序委員會、竟多達 69 次，也讓台灣之後向美方提出的購買需求，都不再得到正面回應，也斬斷了台灣潛艦及早建軍的契機。

高嘉瑜認為，若按當時規劃，如果2004年國民黨沒有阻擋預算，2013 年即可獲得第一艘美國軍售潛艦，對比海鯤號下水時間，台灣潛艦艦隊成軍至少延宕 10年。

不過，新黨台北市議員侯漢廷今（1）日在中天電視《周末大爆卦》節目中表示，如果美國真心想要賣武器給台灣，會在乎台灣的在野黨嗎？台灣的在野黨有本事要求美國不要賣武器給台灣嗎？美國真心想要賣，就是強迫融資貸款都會讓台灣買，怎麼可能會因為在野黨杯葛，美國就不賣？

侯漢廷。（中時資料照，鄭任南攝）

侯漢廷引2006年2月《詹氏防務周刊，Jane's Defence Weekly》的報導稱，美國海軍深怕，若美國造船廠為台灣重開傳統動力潛艦生產線，美國海軍將會無法抵擋國會要求重新啟用柴電潛艦的壓力，以及核子動力潛艦預算遭砍的後果。

侯漢廷直言，哪裡是因為在野黨被葛預算，是美國自己不想賣，因為他們已經沒有在賣柴電潛艦，也不想重新開生產線，因為要造核潛艦。而民進黨罔顧事實，開始洗腦台灣人，說都是在野黨的錯，如果還原真相，在野黨有什麼錯？

侯漢廷強調，因為美國不願賣，馬英九決定國艦國造，仍然遭到很多人士反對，甚至主張不對稱作戰的人也反對，認為應該買手榴彈、刺針飛彈和地雷，甚至綠媒還奚落馬英九校閱幽靈潛艦，結果現在有一個段落之後，蔡英文出來收割。