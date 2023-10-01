職棒樂天桃猿啦啦隊長籃籃（籃靖玟），臉蛋甜美可愛，6年前就加入啦啦隊，曾在綜藝節目《瘋神無雙》擔任固定班底，當時是史上第一位從啦啦隊跨足電視圈的成員，2021年起成為Rakuten Girls隊長，去年兼任樂天女孩CEO，受到許多球迷信賴與喜愛，近日她與成員飛往日本，卻在當地發生插曲，讓日本男子受到驚嚇。

籃籃近日因工作飛往日本，她今（1）日在Instagram的限時動態分享一段影片，開頭特寫一綹毛髮，籃籃在鏡頭外問：「Kira妳什麼東西……妳頭髮掉在地上」，同是Rakuten Girls成員的Kira（詹伊婷）捏著長髮解釋：「剛剛日本男生嚇到，他們愣住了三分鐘」，兩人還原始末，原來當時她們在大廳的時候Kira伸手順頭髮，沒想到因為Kira是接髮，所以接上的頭髮很容易掉，一扯就掉了一綹長髮，Kira也直呼「傻眼」，籃籃幽默寫下：「著實嚇壞了日本男子」，Kira轉發影片用日語諧音寫下「真的斯咪媽些（日文：不好意思），嚇到你們。」

Rakuten Girls成員Kira掉了一綹頭髮。（圖／翻攝iamkira_yt Instagram）

Kira在2022年2月成為Rakuten Girls練習生，當時被網友評價動作跟不上其他練習生，她事後也分享初次應援的心得：「發現自己超級慌張，上一次面對這麼多人是大學畢展，第一天的影片我都不敢看，第二天就有感覺比較進步，（但還是會慢半拍），我會多練習不要再慢了」，今年3月她成為正式成員，除了啦啦隊工作，她也是一名直播主。