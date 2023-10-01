昨日深夜11時30分許，槍手張嫌與同夥余嫌帶1把改造手槍、22顆制式子彈自行投案，張嫌等5人訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

昨日深夜11時30分許，槍手張嫌與同夥余嫌帶1把改造手槍、22顆制式子彈自行投案，張嫌等5人訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

昨日深夜11時30分許，槍手張嫌（圖）與同夥余嫌帶1把改造手槍、22顆制式子彈自行投案，張嫌等5人訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

昨日深夜11時30分許，槍手張嫌與同夥余嫌（圖）帶1把改造手槍、22顆制式子彈自行投案，張嫌等5人訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

中秋連假首日屏東市和平、光復路口傳槍響，開BMW的31歲沈男當街遭51歲張男攔車並連開至少16槍，導致百萬名車的引擎蓋、擋風玻璃瞬間成「蜂窩」都是彈孔，幸沈男僅左手臂中彈，自行就醫後無大礙，案經警方循線追查後，昨日深夜11時30分許，張嫌與同夥帶1把改造手槍、22顆制式子彈自行投案，張嫌等5人訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，張嫌與沈男互相認識，2人先前有口角糾紛，案發前張嫌約沈男喝酒但遭拒，張嫌疑似因面子掛不住、憤而尾隨沈男座車，2車一前一後行經屏東市和平路時，坐在副駕駛座的張嫌突然指示余姓駕駛超車沈男將其攔下，張嫌隨後下車對著BMW開槍。

據周邊監視器顯示，張嫌對著百萬名車開槍不手軟，現場至少出現16聲槍響，且BMW的引擎蓋還疑似冒出白煙，隨後便見沈男撞開小客車逃命。沈男左手臂中彈，在友人的陪同下自行就醫，無生命大礙。

警方獲報到場後，現場並未發現彈孔，但經訪查後，得知受傷的沈男已就醫，隨即查扣被害車輛，經鑑識人員採證後發現，BMW的引擎蓋及擋風玻璃有如「蜂窩」，總共有14個彈孔。

警方表示，有在和平路的分隔島旁發現10枚彈殼，隨後又在路邊、被害車輛發現5枚彈殼，全案共發現15枚彈殼，而案發後即已鎖定槍手為張姓嫌犯，並由余姓嫌犯開車協助犯案及逃逸。

警方指出，經專案小組循線追查發現，張、余2嫌在逃逸過程中屢換藏匿處所以及交通工具，試圖影響警方追緝，但在近百名警力針對2嫌可能逃逸路線、可能藏匿處所以及可能使用的交通工具，逐一梳理掌握並派員埋伏、跟監後，2嫌自知難逃法網，昨日深夜11時30分自行投案。

警方說，張、余2嫌帶1把改造手槍、22顆制式子彈自行投案，訊後與協助逃亡的嫌疑人、證人共5人依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦，全案擴大追查槍彈來源。