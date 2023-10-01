中國房地產市場陷入低迷不振之際，各地連日傳出有國有企業拋售房產，北京、濟南、廣州相繼有國資平台出售價值上億甚至數十億元人民幣的房產。大陸輿論認為，國企賣房必然是管理方各級國資委的決定，紛紛猜測此一舉動背後原因不單純，專家估計此一現象將對中共穩樓市政策形成壓力。

香港《明報》引述陸媒報導說，山東濟南城市發展集團9月在中國招標投標公共服務平台發布公告，將就房屋營銷代理服務項目招標，標的物是旗下1341套房屋。業內人士估算，本次售房的市場價超過28億元人民幣(合台幣119億元)。後續其他項目將根據招標人需求逐漸增加，意味著實際上打算出售的房產數量可能不止於此。

報導說，無獨有偶，廣州另一國資集團9月28日也拍賣總價值5億人民幣（合台幣21.2億元）的400套準現房；9月20日，北京市朝陽區住建委也有154套中國鐵建國際城住宅拍賣。

在此之前，浙江湖州、河南鄭州等多個地區國資平台均曾下場收購大量商品住宅，包括這次拋售房產的濟南。當時業內分析稱，政府、國企下場收購存量房產將有助緩解樓市壓力，加強保障性租賃住房的供應。但是，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉推測，濟南如此大量拋售房產，將對當前下行的房地產市場造成比較大的負面影響。

報導表示，近期各地樓市新政策仍在密集發布，江西省撫州市政府為了振興樓市發布促樓市措施，包括買房抽大獎活動，最高可獲100萬元人民幣（合台幣424.7萬元）獎金。《華爾街日報》引述法國興業銀行首席中國經濟學家姚煒說，允許房價進一步下跌是合理做法，但要冒相當程度的風險，有很大的不確定性。