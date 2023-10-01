民眾在網路貼出買到黑綠雞蛋照，行政院長陳建仁立即認定假消息，農業部報案後不到8小時，警方就到發文者住家，依妨害名譽移送法辦。國民黨總統參選人侯友宜直言，得罪民進黨等同犯罪？ 民進黨動用司法機關清算，不但迫害獨立機關自主性，更讓國家機器淪為綠營打手。侯承諾，上任之後一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾，清廉、公平、正義的政府。

侯友宜今在臉書上表示，有新北市的民眾，只因在網路上分享買到黑綠色雞蛋，立刻遭民進黨政府以「一條龍」方式，透過政治壓力，動用司法機關清算，不但迫害獨立機關自主性，更讓國家機器淪為綠營打手，目的就是「不讓你說話，更要讓你，再也不敢說話」。

侯友宜指出，民進黨執政以來，NCC變成警總，促轉會形同東廠，監察院辦藍不辦綠，大法官綠油油一片，中選會因人設事。這些政府機關，本應秉持中立、客觀，超然於政黨之外，如今都因政治壓力，變成民進黨的禁臠。

侯友宜強調，這不是我們要的政府，更不是台灣該有的樣子，他承諾，上任之後一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾，清廉、公平、正義的政府。