每個人處理事情的方式都不一樣，有些人遇到問題選擇「正面迎戰」，再麻煩也會積極處理，但也有人會以裝傻的方式躲避麻煩。《搜狐網》命理專欄分享，金牛座、處女座和摩羯座遇到難以解決的問題時，懂得在適當的時機裝傻，避免自己惹上不必要的麻煩，遠離是非之地。

▎金牛座

金牛座個性冷靜沉穩，且懂得欣賞生活中的美好，不願意將時間浪費在爭吵和是非上，因此面對紛爭時通常會選擇裝傻，以平和的方式化解衝突，或是直接保持沉默，不讓自己捲入紛爭之中，也不會輕易被情緒左右，心靈始終保持平靜與和諧。

▎處女座

處女座不喜歡感情用事，更傾向通過理性的方式解決問題，往往能夠以客觀的視角看待事情，並且十分擅長協調，因此較不容易陷入紛爭或麻煩之中，偶爾也會以裝傻的方式躲避一些難纏的問題，這樣理性且冷靜的特性能有效化解紛爭，避免事態升級。

▎摩羯座

摩羯座做事不喜歡拖泥帶水，能夠在極短的時間考慮長遠利益，做出最終決定並對此負責，同時還十分擅長管理情緒，不容易被爭執左右，如果遇到難以解決的問題，就會選擇裝傻，避免與他人產生不必要的矛盾，這樣的決斷力和責任感有助於遠離是非之地。