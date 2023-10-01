日本北海道許多原始森林，還有許多壯碩的熊生活其中，有時會闖入人類居住地，造成人員傷亡。農場會養狗來警戒，但是狗兒多半不是熊的對手。日本科技公司發明「機械怪物狼」，眼睛閃著紅色兇光，露出獠牙，發出刺骨的嚎叫，希望能嚇阻野生動物。

BBC報導，開發該產品的公司「狼神威」( Wolf Kamuy)的總裁宮坂基寬 (Motohiro Miyasaka) 表示，團隊是在2020 年秋季發表，之後地方政府的訂單持續增加，以維護城市與農場的安全。

地方政府表示，雖然熊攻擊事件在日本並不罕見，但事件數量卻以驚人的速度增加。「主要原因是農村人口持續流失，年輕外出討生活，使得村鎮人口規模縮小。」

シカ

東京農業科技大學教授小池信介，他的研究重點是熊、生物多樣性和森林生態系統。他說：「日本的城市人口持續增加，年輕人不想生活在山區或山區附近，加上人口老齡化，村莊與城鎮持續萎縮。曾經作為熊和人類之間緩衝區的山麓農村，與農田正在消失，這使得熊搬進了無人照顧的林地，生活在離城市更近的地方，住久了以後，熊也習慣了明亮的燈光和喧鬧的噪音，變得更加不害怕人類。」

過去60年裡，北海道發生了150多起熊襲擊事件。2021年，至少有4 死亡、10 人受傷，是有史以來死亡人數最多的年份之一。

在北海道，有體型大的棕熊出没，它們以力量大、兇猛著名；另外還有體型較小一點的亞洲黑熊，除北海道以外，也遍佈日本其他地區。亞洲黑熊的特徵是胸部有奶油色的新月形標記，攻擊性較棕熊來得弱，但危險性卻絲毫不減。

在日本人口老化和人口減少的同時，日本的熊數量也在增加。據估計，北海道地區約有 12,000 隻棕熊、10,000 隻亞洲黑熊。

熊的目擊和遭遇事件通常發生在四月左右，那時候牠們從冬眠中醒來尋找食物，活動範圍會增加；到九月和十月也有另一起高峰，此時牠們為冬眠會大量進食，以儲存冬眠所需的脂肪。

小池表示：「只從人口減少，熊生存範圍擴大來說明熊襲事件，恐怕是不公平的；從統計數據來看，如果襲擊和受傷的數量增加，人們死亡的可能性也可能會增加。但是真正致命的熊襲事件並不多。」

由於氣候變化，橡子（熊的最大食物來源）產量減少，情況變得更加惡化。由於氣候變遷造成的頻繁風暴，都會使橡子減少；全球暖化還會以其他方式影響橡樹，2015 年的一項研究表明，氣候變暖可能會擾亂授粉，導致橡子產量減少。一但收成越差，就有更多的熊，進入人們的後院尋找食物。