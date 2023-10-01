許多人在美式賣場好市多滿足生活所需時，都會在賣場選購平價服飾。一位爸爸近日在好市多發現，知名運動品牌N牌的防風防潑水連帽外套只要999元，相當適合騎車時穿著，貼文曝光後引發熱議，不少人笑說可能會成為好市多會員的最新制服。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這季節騎機車穿這件外套剛好，價格也不會太貴！」，附圖則是知名運動大廠N牌的男性防風防潑水連帽外套，價格為999元，特色包括左胸設有1個拉鍊口袋、置物方便的拉鍊插手口袋等。

對此，許多網友紛紛回應，「要成為制服了嗎」、「只是容易撞衫」、「很像我們公司外套」、「國民外套」、「俗（到）哭，可以」、「感覺應該會很熱」、「有夠牛X的，比真的牛還要牛」、「已經賣1個多月了」、「月初來去看看」。

不過也有不少人分析缺點，「如果老公長得太帥，一定要買給他逼他穿，省去莫名的孽緣」、「牌子也太像修車廠」、「這在晚上和雨天實在很危險」、「好市多販賣的運動品牌商品買一次就不會再買，材質跟專櫃差太多，不透氣又粗糙，好市多販售的各運動品牌商品，應該是該品牌另外拉線做的（也有可能有廠商付品牌費，另外生產再鋪貨到量販商場販售）」。