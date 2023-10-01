男星Henry(劉憲華)昔是南韓男團Super Junior-M的成員之一，後還推出過solo專輯、跨足戲劇圈、綜藝圈等，交出亮眼的成績單，獲得不少粉絲支持。未料，近年來多在大陸活動的他，今(1)日上午突更新社群，寫下：「過份了吧。」引發網友關注。

Henry近年來除了專心在音樂創作，推出數張專輯外，在南韓、大陸等地皆參加不少綜藝節目包括《中國好聲音》、《我獨自生活》等，以逗趣、可愛的風格，獲得不少粉絲支持。未料，今(1)日預計於晚間晚間7點50分至8點30分登上常州潮流嘉年華舞台表演的他，上午5點突在微博上發文寫下：「有點過分了吧，現在幾點了啊！」並標記活動主辦方。

相關貼文曝光後，在陸網上引發粉絲關注，有人表示Henry過往多以好脾氣、熱愛音樂事業聞名，此次是因為一直無法彩排，才會忍不住在社群上發聲向主辦方喊話。此外，還有人發文透露現場情況，表示：「他因為主辦方設備沒準備好，而無法彩排，但也一直留在現場溝通，一直等到凌晨五點，才不得不和粉絲透露無法表演。」

消息曝光後，引發Henry的粉絲不滿，紛紛在社群上寫下：「請尊重藝人，出來道歉」、「不彩排是對觀眾及粉絲極度不負責任的態度」、「所以主辦方到現在連一句話都不願意出來解釋的嗎？」不過稍早之前，Henry刪除相關貼文，並寫下：「很抱歉占用公共資源，對主辦方造成了困擾，期待今晚的活動圓滿舉行。」