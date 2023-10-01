吃不完?省錢? 12人共吃一碗芒果冰 網友批太扯（中視新聞）

台南玉井盛產芒果，不少遊客趁著連假出遊大啖芒果冰，不過近日有店家發現，有一桌客人只點1碗芒果冰，再由12個人用小碗分食，照片曝光後引起兩派網友熱議，有人則建議店家設定低消制度，才能避免相同狀況再次發生。

12人共吃一碗芒果冰，照片被轉發到臉書社團「爆料公社二社」，也引起廣大討論，有人同情老闆難為，「有些奧客都會點一碗冰，然後霸占位子在那邊聊天待很久」、「這些人是要多窮…」、「直接訂低消啦，最討厭這樣的客人」、「店內改規則啊，內用每人低消，改了又怕沒生意」、「站在店家立場感覺很差，賣你一碗冰洗一堆碗」。

也有人認為顧客分食沒問題，「十幾個人點一碗大碗的冰也是佔一個小桌子而已，店家也沒低消也願意出菜，有什麼問題？」、「如果是小朋友被規定不能吃太多冰呢？」、「今天我跟我的朋友們久久去玉井一趟，想把每間芒果冰都吃一遍不行嗎？」。

根據《中視新聞》報導，當地其他冰店老闆表示，在鄉下地方做生意，也不會像都市區設一些低消規定，甚至曾經也遇過13、14人共吃一碗冰的情況。