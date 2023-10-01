第50期威力彩頭獎6.83億元1注獨得，獎落嘉義縣六腳鄉蒜頭村。當地村民便透露，得獎的是一名歐吉桑，花了200元請孫女幫忙買彩券，結果意外中頭獎，因為家中狀況不太好，深深體會到生存不易，決定把一部分獎金捐出來。

一位當地村民向《ETtoday新聞雲》透露，歐吉桑家境不好，拿到彩金就想幫助人，剛好孫女在社福機構工作，輾轉聯繫到相關單位，表明想捐出一部份的錢。因為村裡很小，陸續有鄰居拿到1、2000元的紅包，中獎消息就這樣傳出，但歐吉桑後來一家人搬家，沒有村民再見過他們。

嘉義縣六腳鄉蒜頭村的「好彩運彩券行」業者黃先生證實，中獎人已領獎，僅花200元就中獎，有聽過相關傳言，但他沒有拿到紅包，不確定是否屬實。另外，台彩總經理謝志宏也證實，中獎人確實是歐吉桑，年紀大約65歲左右，請孫女幫忙買200多元的威力彩，沒想到獨得大獎，由於事發突然，歐吉桑當時還在思考要怎麼運用這筆錢。

最後，歐吉桑聽從建議，決定存起來，並將一部分捐出去幫助別人。然而，謝志宏擔心村子小，可能會造成生活上的不安全，提醒他要低調，而且最好搬家，結果歐吉桑真的照做，從此就搬走。