洛神花有「植物界紅寶石」美名，常被製成茶飲，深受許多人喜愛。對此，無齡診所副院長黃乙絜指出，洛神花是非藥用的草本植物，卻有好幾種降血壓藥的功能，包含血管擴張劑、鈣離子通道阻斷劑、利尿劑及血管張力素轉化酶等。她並引述研究指出，在單純高血壓患者中，洛神花跟安慰劑相較下，有顯著的降血壓效果。不過，能否取代血壓藥尚需更多實證，高血壓患者仍得配合醫囑正確用藥。

黃乙絜在臉書專頁「黃乙絜醫師」發文表示，洛神花本身富含鎂離子、類黃酮、花青素等成分，雖非藥用的草本植物，卻有好幾種降血壓藥的功能，包括血管擴張劑、鈣離子通道阻斷劑、利尿劑及血管張力素轉化酶等，可說是天然的降血壓藥。

黃乙絜接著提到，根據2022年有一篇來自《Journal of Cardiovascular Pharmacology》的系統性回顧，其分析了13篇隨機對照研究，包含1205位受試者，結果發現在單純高血壓，即沒有合併代謝症候群者，洛神花跟安慰劑相較下，有顯著的降血壓效果，收縮壓及舒張壓平均分別降低了6.67mmHg、4.35mmHg。不過，合併代謝症候群的高血壓患者，則未見到顯著差異。

值得注意的是，黃乙絜說，跟正統的降血壓藥相比，例如Lisinopril、captopril、hydrochlorothiazide，洛神花的降壓效果也沒有顯著差異，從另一個角度來看，洛神花的降壓效果不會比這些藥物差。

然而，黃乙絜提醒，洛神花能否取代血壓藥尚需更多實證，對於正在用藥中的高血壓患者，仍應遵照醫囑調整藥物才安全，千萬不可自行停藥。但像是身體健康或邊緣型高血壓族群，不妨可將洛神花茶作為日常保養。