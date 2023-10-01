針對「藍白合」議題，民眾黨主席柯文哲在提出比民調之後，今天(1日)直言「輸的人退選，不是輸的當副手」；國民黨主席朱立倫表示，要不斷堆疊善意，最後才能水到渠成。前立委郭正亮表示，柯文哲不要當副手，這個跟國民黨的理解很不一樣。

郭正亮今(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲現在丟了兩個議題出來︰第一個就是訂一個標準，也就是民調；第二個就是柯文哲不要當副手，若輸了他就退出，這個跟國民黨的理解很不一樣。

郭正亮接著指出，國民黨是不是一定要拒絕民調，現在還不明朗，國民黨主要認為未來兩個禮拜可能對自己比較有利，所以他現在就不明確回答。

郭正亮指出，因為會有國民黨立委參選人成立總部，侯友宜現在請假了，就可以到處跑。所以他們認為未來兩個禮拜之後，有益於把民調拉高。所以等民調比較明顯拉高之後，再來表態第一題，是不是要用民調當標準。

郭正亮接著點出，柯文哲拋出的第二個議題「不要當副手」，國民黨一定會反對，因為國民黨真的需要兩個黨站在一起選舉，如果沒有副手，怎麼證明是在合作，因為必須要有很強烈的訊號，讓雙方的選民看到。而且以民進黨總統參選人賴清德領先的程度，1+1至少要等於1.8以上，所以不能流失太多，不然也選不上，就白合了。