查農、Bright在《愛的香氣》上演雨中浪漫擁吻。（LINE TV提供）

LINE TV獨播泰國BL劇《愛的香氣》，由電影《模犯生》男主角查農桑提納同庫（查農）、拉皮彭塔帕蘇萬（Bright）主演，上演跨時空的甜虐主僕戀。劇中飾演少爺的Bright與「管家」查農兩人感情大躍進，終於坦白彼此心意、一吻定情，官方近日更釋出主演一起看吻戲時的片段，讓查農、Bright害羞到不敢對視，由於最新一集更有曖昧抹油、雨中纏綿濕吻60秒的橋段，甜到粉絲手腳捲曲，直呼：「這集封神了！」

《愛的香氣》改編自人氣小說，故事情牽三世，查農飾演建築師，在現世遭遇男友劈腿、車禍落水，一醒來發現已穿越到1920年的暹羅王國，遇到富家少爺Bright，兩人初次相遇就感受到命運感，查農也從一般僕人變成少爺貼身管家，經歷一連串的事件後，感情逐漸升溫，更從主僕關係躍升成戀人，該部戲不只演員演技在線，畫面質感猶如電影、情感描寫細膩，被觀眾譽為是泰國BL劇天花板。

其中定情吻一播出就成為高甜名場面，劇中兩人確認彼此心意後，近距離耳鬢廝磨，查農稱讚Bright嘴甜，Bright反問：「你怎麼知道？你曾嚐過它的味道嗎？」查農笑回：「我這不是正要嚐嚐看嗎？」主動獻吻Bright，這段畫面在立刻在腐圈瘋傳，官方近日更釋出的兩人一起看吻戲的片段，只見兩人看到親吻畫面害羞到不敢對視，查農開始手足舞蹈轉移注意力，現場工作人員則爆出尖叫聲，讓查農忍不住噴笑，Bright也模仿工作人員的姨母笑：「她們露出『圓滿了』的表情！」

查農表示吻戲是他這一集最喜歡的橋段之一，「我覺得很可愛，非常可愛！」但他也靦腆表示：「從來沒想過會這樣看自己拍的戲，很滿足但也覺得害羞，其實拍攝當下一點都不害羞。」一旁的Bright也說搭配剪輯、音樂後，氛圍超乎想像：「沒想到拍出的效果是這樣，所有的元素（剪輯、聲光效果）加在一起後非常完美！」

劇中兩人在定情吻後，感情迅速增溫，最新一集中，Bright、查農親暱舉動被僕人發現，向其他人爆料兩人「暗通款曲」，意外掀起波瀾，甚至傳到Bright父親耳裡，Bright父親為了杜絕耳語流言，故意搓合Bright與另一名千金，查農撞見兩人共舞場面，難過轉身離開，Bright立即追了出去，在雨中邀請查農和他跳一支舞，在優美的配樂襯托下，兩人在雨中親密共舞，纏綿親吻60秒，畫面唯美浪漫。