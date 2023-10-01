一條有關浙江省醫院產科關閉的新聞本周迅速成為大陸微博的頭號熱門搜索話題，並引發生育議題的各種討論，24小時內被觀看次數達2億次。由於關注的網友爆發式的擴散，引起中共官方警惕，該話題已從微網站上被封禁。

《美國之音》引述大陸《澎湃新聞》報導說，浙江等省許多醫院的產科已經關閉。一些醫院員工指出，到醫院生產的婦女快速減少。中國新聞資訊分享平台「頭條」系列轉發了這項報導，話題關注度迅速擴散，引起網民對產科關閉原因、未來以及要不要孩子等個人選擇的廣泛討論。

《澎湃新聞》指出，江蘇、廣西和廣東等省的醫院似乎都對產科關閉的詢問給予同樣的回答，即「關閉產科是為了確保孕婦和新生兒的健康與安全」。但是這個解釋遭到廣泛的質疑，微博用戶質問：「他們什麼時候才能坦白說實話？」

群組討論張貼的一個帖子說，「幾年前每年出生大約1700萬，但去年極大下降到大約900萬，一半的產科關閉就是合理的。因此，半數的幼稚園將關閉，然後是很多小學、中學和大學關門。」

報導指出，此一話題引起「年輕夫婦不要孩子」的討論包括不確定的就業前景、高生活費用、政府對生孩子等生活其它方面的嚴格控制，反映了近年來公眾表達的情緒。

近期出生率問題在經濟下滑時受到更多的關注，陸媒引述官方數據指出，中國去年出生率是負數，而上次出現負出生率是在1960年代的大饑荒時期。網民的相關貼文在微博上被將近3億人點贊，網民對貼文回應稱：「如果要為國家生孩子，國家是否應該為所有費用負責？如果它是一個人生活的一部分，那麼請尊重個人對此的選擇。」

還有網民口應稱：「過去一直說國家優先於家庭。你會逐漸發現只有男女才有家庭，只有家庭才有國家。人類社會的根基是每個人。（國家）應該善待人民。」一位網名@貧農真實後代對政策表達不滿說：「（政府）抱怨新生兒太少，大學畢業生太多，35歲就找不到工作，60歲退休太早。我們怎麼辦？」普遍的意見認為，國家的人口優勢和相關的紅利正在消失。

報導說，「眾多醫院產科關閉」的話題周三被頭條系列的網站轉發後，每小時都有數千萬的點閱，到星期四上午6點半達到1億4千萬。又過了不到3小時，點擊量將近翻倍到2億6千萬。不過，周四晚間話題在微博上消失，搜尋結果是「根據相關法律規定和政策，這個話題內容不再顯示」。

布魯金斯學社的奧漢隆（Michael E. O’Hanlon）等人指出，中國人口的減少與其未來實力的限制有關，未來在大國博弈中，時間可能不會站在中國一邊。