國外一名男子某天夜裡撞見自己的母親因懷疑妻子偷吃，竟偷偷對孩子採集DNA樣本，當下怒不可遏。雖然母親要他保密，但他最後仍選擇把實情告訴妻子。然而，事後他卻被家人指責，讓他懷疑自己是否做錯了。

根據《鏡報》報導，人夫表示，自己是白人，妻子是亞洲人，而兒子長得比較像妻子，這導致媽媽懷疑妻子不忠，因此趁孩子熟睡時，潛入臥室採集DNA樣本；媽媽要他不准告訴妻子這件事，然而自己還是選擇告訴妻子，卻引發家庭紛爭。

人夫說，「我的父母和姐妹都認為我不應該把這件事如實地告訴我的妻子，他們更認為我現在應該說服妻子接受這件事，我不知道我該怎麼做，但我不認為我錯了。」而人妻在得知這件事後，認為自己的清白被懷疑，因此氣得限制孩子與婆家人見面。

消息曝光後，不少人留言「我認為你是一個做得不夠徹底的混蛋，你應該立即制止這一切，並將他們趕出你的家」、「從一開始你就應該把棉花棒從你母親手裡拿走，這樣她就沒有樣本了」、「你沒有錯，他們指責你的妻子不忠，如果你的岳父母這樣對你，你會有什麼感覺」。