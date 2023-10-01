「阿甘」甘家葳先在男子71公斤級闖進4強，確定終結男子拳擊53年亞運獎牌荒，「排灣族戰士」賴主恩也跟上腳步，今天在杭州亞運男子63.5公斤級8強賽，以3比2險勝地主大陸選手王向陽，距離巴黎奧運門票只剩最後一步。

賴主恩在這場比賽中不管是速度、節奏都展現積極性，一度還把對手打到眉梢濺血，賽後他表示，前幾天調整時都針對王向陽做調整，所以第一回合很順利拿下來，「我看他影片很久了，對他的時機掌握很有信心。」

兩回合打完賴主恩領先的並不多，第三回合決勝時，他坦言自己已經很累了，但還是拿出意志力、鬥志跟對手拚戰，「為了自己的目標，不想留下遺憾。」

確定闖進4強不僅鎖定亞運獎牌，距離前往巴黎奧運門票也只差最後一步，接下來他還要繼續朝著更大目標前進，「給自己的目標就是要闖進決賽，拿下冠軍，順便拿到奧運門票。」

不過在等待裁判判決的那一刻，賴主恩坦言心裡十分緊張，談到自己的左手被裁判舉起那刻，他笑著說：「很激動啊！很怕自己當下是要落淚的（指落敗），但我成功了，剛剛沒有落淚，我把眼淚吸回去了。」

在滿場為地主選手加油聲中勝出，賴主恩霸氣的說：「其實我最喜歡聽到這個，很享受這種客場出賽的感覺，覺得很刺激，讓我在第三回合更放手一駁。」接下來他要把自己歸零，心情穩定下來，專心準備下一戰。