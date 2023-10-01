雲林縣今（1日）登革熱病病例新增7例，古坑5例、斗六2例，斗六也已累積71例，跡象顯示登革熱病媒蚊逐漸往斗六進逼，以林頭里、三光里、重光里較嚴重。

斗六市40個里已有26里有登革熱確診案例，到今天（1日）為止總計71例，分別為鎮南里2例、仁愛里2例、公正里3例、溪洲里3例、成功里3例、榴南里4例、鎮東里1例、文化里2例、林頭里12例、梅林里2例、公誠里2例、長平里1例、重光里6例、保庄里1例、嘉東里3例、信義里1例、三光里9例、鎮北里1例、明德里1例、江厝里3例、鎮西里2例、虎溪里1例、龍潭里2例、社口里2例、八德里1例、三平里1例。

確診病例較多的林頭里、三光里、重光里都是緊鄰古坑鄉，入秋以來持續高溫，衛生局今（1日）也發布新聞呼籲縣民「登革熱疫情尚未趨緩，出現症狀盡速就醫」。

衛生局表示，中秋節連續假期沒有防疫空窗期，防疫人員即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業、清除孳生源清除、調查病媒蚊密度，同時進行附近住戶健康監視，以及診所發燒症狀就醫民眾追踨關懷，期能降低疫情擴散風險。