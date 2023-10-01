盧廣仲（左）邀主演電影《他馬克老闆》的演員群當嘉賓。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲昨在小巨蛋開唱與歌迷歡度中秋。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲昨（30日）舉辦「勵志的團圓」演唱會安可旗艦場，他應景打造一日限定的「中秋戰隊」，讓樂手換上嫦娥裝與玉兔耳朵頭飾，幽默說：「第1次跟這麼多人過中秋，所以請來了嫦娥，祝大家月圓人團圓。」看到音樂戰友Cosplay中秋造型，他笑得合不攏嘴，直呼：「能把嫦娥從月球上請到小巨蛋，也是一種勵志團圓精神啊。」

此外，他去年在小巨蛋演唱會上的「40人直笛大亂鬥」場景，這次再度回歸，同樣請來板橋溪崑國中直笛隊合力演奏〈狂迪〉，「上次跟同學一起演奏的感覺非常好，一直都很期待能把這麼精采的表演節目再次呈現給大家，果然這次默契更好，也把〈狂迪〉精神發揮到淋漓盡致」。

演唱會結束後，他隨即投入電影《他馬克老闆》宣傳，操刀的電影配樂也在近日數位上架，「這是我第1次製作電影配樂，沒有配樂的電影白片有著無限可能，它等待著由音符和樂器構成的支撐，感謝許多音樂戰友一路的陪伴，希望透過這部電影、配樂、主題曲，能為大家找到工作與休息的平衡」。