賴清德提到改變台灣有三個要素，守護主權、守護公義跟建立完整社會制度。（張亦惠攝）

民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今天下午出席「台中市信賴台灣姊妹會暨青春女力團」成立大會，現場聚集超過1200名女性熱情參與，賴清德更笑說看到「就愛賴著你」手舉牌感到幸福，也提到改變台灣有三個要素，守護主權、守護公義跟建立完整社會制度。

賴清德抵達會場時，千人搖旗熱烈歡迎，齊喊「賴清德凍蒜！」、「2024團結一致」場面熱絡，更有參與者高舉「清德清德我愛你」手舉牌，賴清德為青春女力團總團長洪慈庸、姊妹會總會長王康秀絹頒贈聘書，姊妹會及女力團則回贈「希望之樹」。

賴清德說，改變台灣有三個要素，第一就是守護主權，女性改變很大，副總統呂秀蓮、陳菊院長都是美麗島事件民主運動前輩，要跟這些女性的民主運動前輩學習；第二則是守護公義，社會上有很多不公平的事情，其實姐妹會成立後，大家都互助幫忙，讓社會更溫暖；第三，則是要建立完整社會制度，減輕社會負擔來進行社會投資。

賴清德也特別提及台中捷運意外死亡的林淑雅教授一段話，「我們可以在母親的土地上，自己決定想要怎樣的國家，並積極改造，這是尊嚴」，賴清德說，這句話他一直感動在心裡， 我們每一個人不分性別，根據自己意願，追求自己生活這就是尊嚴，因為是民主國家才有尊嚴，沒有民主就無法守護國家主權，追求民主發展，其實也是守護我們自己。