台南市安南區梅花里26歲方姓女子遭蚊子叮咬感染登革熱，撐了9天不治死亡，丈夫蘇逸近日還遭抹黑藉妻名義騙善款，一度尋短獲救，他打算穿著夫妻紀念衫展開機車環島，發動連署爭取引進最新登革熱疫苗與特效藥，「讓妻子死得有價值」。

蘇男與方女為視障夫妻，方女從事盲人按摩，9月中在家遭登革熱病媒蚊叮咬，導致多重器官衰竭住院，蘇逸出面指控地方推卸責任，無視社區管委會疾呼空地除草，導致妻子染疫，引發軒然大波。

事件發生後引發蘇家與當地里長產生不快，蘇妻24日宣告不治身亡，處理後事的蘇男悲憤情緒尚未平復，還受風聲傳聞困擾，指控他藉妻子名義欺騙善款，一度吞藥尋短，送醫獲救。

蘇逸坦承有申請國賠，他表示未來若有國賠金，將會成立基金會，投入救助弱勢貧苦，他難過表示，再多的錢也救不回老婆。

梅花里長林思萍對此表示遺憾，直言逝者已矣，將請社福單位幫助蘇男，給與愛心資源，目前區公所以代金方式，聘僱除草人員完成全里空地除草。只剩兩塊私人空地還在發文處理中。

台南市目前因登革熱染疫死亡共16人，蘇男感嘆，無論誰的關心，最難過的都是患者家屬，看到台南市長黃偉哲經常慰問噴藥人員，卻不見他慰問最需要關心的家屬。

他表示正在打造與妻子的紀念衫，未來將穿著衣服、帶著連署書機車環島，尋求民眾連署爭取引進登革熱特效藥與有效疫苗，讓妻子死得有價值。