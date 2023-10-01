演員柯一正（右）在《人間條件8－凡人歌》也客串飾演一名阿茲海默症患者。（張大魯攝，綠光創藝提供／李欣恬台北傳真）

演員陳希聖（中）在《人間條件8－凡人歌》裡飾演一名退休人士，渴望被聆聽和理解。（張大魯攝，綠光創藝提供／李欣恬台北傳真）

編導吳念真舞台劇代表作人間條件系列，從第一集2001年至今第八集，跨越22年，日前《人間條件8－凡人歌》也在台中國家歌劇院首演，有別於以往觀眾看戲哭成一團，這次是笑鬧百出，而且是吳念真首度嘗試在人間系列寫喜劇。

吳念真表示，人間條件系列跨越了22年，已經有多代觀眾，他認為自己跟年輕觀眾可能越來越遠了，要有一些改變，所以創作的過程中，也和年輕團隊一起工作，也找了吳定謙擔任執行導演，在排練時加入新創意。

現年71歲的吳念真，已來到含飴弄孫的年紀，他表示，這次寫的內容和他同代人的心聲有關聯，「我每天在我小學同學的群組裡看他們傳的內容，也很能體會這年紀的人，慢慢從家庭、職場退出，有話不知道要跟誰說，也很需要找到自己的存在感。」

《人間條件8－凡人歌》的主角就是以一名退休人士為主，與太太兩人只是同住屋簷下過日子，但無法真正地談天，平時也需要回診常常看醫生，時而買彩卷做公益，和路上巧遇的朋友說說自己的幻想，渴望有人陪伴和聊天，卻又無處可抒發。

吳念真表示，作為退休年紀的人，他很能理解那種有話無處說，好像去哪裡都不太對勁的感覺，「戲裡面的老先生，好像去哪裡都不太對勁，帶有一種暗示性，城市似乎不太適合老人，適合老人的地方好像只有早晨的公園。」

吳念真表示，他是務實的創作者，很在意戲和觀眾的關係，「我這年紀了會想要有所改變，第一是戲不要太長，第二是讓觀眾看了不要哭，戲裡面不會有人死掉，第三是我希望語言可以更自然，讓國語、台語交織在一起。」

除了國語、台語，劇中還出現三段Rap，由新生代饒舌歌手「青蛙」擔任創作，以三段表演和歌詞，點出劇中人幽微的心境轉折。吳念真表示，Rap的表現手法有如新時代的語言，大人不一定聽得懂歌詞，但年輕人的心聲很值得聽，有時輕輕一點就說到重點，他很希望大人也能聽聽年輕人說話，「就像Rap歌詞說到：阿公你沒有錯，你只是太寂寞，沒有跟我們說。」

吳念真表示，一如以往，他總擔心觀眾對戲的反應，但在首演之後，他對這次的作品較有信心，而劇組也確定要在台北場二度加演，他也特別感謝台中的觀眾，在中秋節家人團聚的時刻，還願意進劇場看戲，他特別感激。