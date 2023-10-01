韓國人氣女團TWICE出道前透過實境選秀節目《SIXTEEN》篩選，總共從16名參賽者中選出女團成員，節目開播後就引起大量關注，最後由娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛、Momo、Sana、Mina、子瑜組成，隊長由志效擔任，日前志效在社群曬出比基尼照，火辣身材吸引242萬人朝聖。

志效9月30日在Instagram上傳一組照片，並配文「還是夏天」，照片中她似乎是全素顏，頭上戴著墨鏡，身上穿著藍底白邊的比基尼，肌膚狀態非常好，不見任何痘痘，全身照露出纖細鉛筆腿，假期過得十分愉快，貼文吸引242.1萬人按讚。不少粉絲留言：「讓我們一起去海邊」、「我為妳著迷」、「妳就是夏天」、「夏日女王」、「這麼瘦胸還大，好美的身材」、「下輩子讓我有這個身材」、「媽呀好健康的身材，好美的美女」、「活力又健康的美」、「好健美的身材，長相也好明媚」、「女團美胸擔當」。

志效今年26歲，是人氣女團TWICE中的隊長及主唱，她8歲就成為經紀公司JYP的旗下練習生，曾當7年的演員練習生和3年的歌唱練習生，她在參加《SIXTEEN》時就因為身材被批評過，當時只有18歲的她有著強大演唱實力，卻因為身材飽受批評，且當時壓力過大，因此不能維持苗條身材，由於藝人在電視上會顯胖，正常身材的她在鏡頭下的狀態不符合傳統意義上的偶像，還因此被JYP老闆朴軫永訓斥，後來憑藉毅力成功減重，成為許多粉絲心中的勵志代表。