基隆市65歲以上的長者，自10月2日起，將可以同時接種流感、新冠及肺炎鏈球菌3種疫苗，基隆市衛生局提醒，接種時務必攜帶健保卡、身分證、新冠疫苗接種卡及肺炎鏈球菌接種證明，讓現場的醫師評估健康狀況。

基隆市衛生局長張賢政表示，65歲以上長者除了流感併發症死亡率居各年齡層之冠，同時也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症的高風險族群，所以疾病管制署今年開始於流感疫苗開打時，也同步提供肺炎鏈球菌疫苗接種服務。

不過考量到部分65歲到71歲的長者，曾經自費接種肺炎鏈球菌疫苗，所以今年採分階段接種。在此同時，考量長者可能對於自己曾經接種的肺炎鏈球菌疫苗的類型不了解，張賢政特別提醒民眾在接種時，務必攜帶健保卡、身分證、新冠疫苗接種卡及肺炎鏈球菌接種證明，由現場的醫師評估及提供民眾可接種的疫苗及種類。

另外，6個月至6歲幼兒及孕婦，至衛生所或合約醫療院所接種流感疫苗，請攜帶健保卡及兒童健康手冊或孕婦健康手冊；校園及安養護機構則會由衛生局安排合約醫療院所入校及入機構提供集中接種服務；請民眾儘速依時程完成疫苗接種。

基隆市已經安排開設128處社區接種站，為提升民眾接種的意願，只要完成任一劑疫苗接種，即可獲得10劑COVID-19家用快篩試劑。衛生局提醒民眾，秋、冬是流感好發季節，請民眾應儘早完成接種，以提升保護力，若您有相關疫苗接種問題，可上網查詢或撥衛生局24小時防疫專線02-24276154洽詢。