COZZI Blu和逸飯店．桃園館限期推出「逸集暢飲 啤酒慶典」，適合連假小酌微醺之旅。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店.高雄中山館、台南西門館共同推出「逸起玩8」住房專案，雙人入住「舒適客房雙人房」每晚最低3688元起。(國泰飯店觀光事業提供)

和逸飯店‧台北忠孝館預定「十分滿逸」住房專案，每房贈價值超過萬元的「十滿逸護照」1本。(國泰飯店觀光事業提供)

10月最令人期待的假期莫過於雙十4天連假，不少民眾計畫出遊。國泰飯店觀光事業瞄準國慶連假出遊潮，集結旗下慕軒飯店與COZZI Blu和逸飯店多家館別，推出特色旅宿和餐飲專案，包括住房送特色啤酒、宛如嘉年華的「啤酒慶典」、房間免費升等、住宿送逾萬元的好康等，讓旅客樂享國慶假期。

【慕軒飯店攜手啤酒頭 住房送精釀啤酒】

近幾年，台灣興起一股微醺風潮，不少人越來越享受那種淺嘗即止的微醺感，紓壓解憂。慕軒飯店和COZZI Blu和逸飯店•桃園館都推出「啤酒微醺」活動，搶攻國慶連假住房率。慕軒飯店「酒微醺住房專案」攜手「啤酒頭」

職人，打造4款獨具特色的精釀啤酒，10月起針對熱銷酒款和秋季特色精釀啤酒，為旅客打造入秋微涼的微醺之旅；即日起預定入住就贈送兩入組精釀啤酒與酥炸香料馬鈴薯條，讓房客在房間內有得吃有得喝，歡度假期。

【和逸桃園館自助餐廳 啤酒慶典微醺之旅】

COZZI Blu和逸飯店•桃園館館內的「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳即日起至10月31日推出「啤酒慶典」，主廚團隊將啤酒節精髓搬上餐檯，除了燒烤帶骨肋排、爐烤香料牛肋眼、德國脆皮豬腳與德國綜合香腸等經典佳餚，還有炸物料理、現烤披薩及碳烤串燒，搭配經典麥芽啤酒或現打啤酒，最適合連假小酌微醺之旅。平日成人1080元加10％、假日1480元加10％。

【和逸飯店台南高雄雙館 房間升等歡慶8週年】

美食之都台南向來深受海內外旅客喜愛，而高雄近期舉辦的「2023高雄愛．月熱氣球」，除了熱氣球繫留體驗、光雕秀外，愛河旁也安排假日美食市集，預料將帶動一波觀光人潮。「和逸飯店•台南西門館、高雄中山館」同步歡慶開館8週年，即日起至10月31日推出「逸起玩8」住房專案，雙人入住舒適客房雙人房，每晚最低3688元起。

有「最強親子飯店」之稱的和逸飯店•台南西門館則提供房型免費升等，並贈送知名伴手禮「連德堂煎餅」1份。而坐擁港灣美景的「和逸飯店•高雄中山館」在週年慶期間入住可享免費升等寬敞兩大床並提供水果啤酒。此外，館內的「Cozzi THE Roof」餐廳，也在10月起推出滿額禮回饋活動，當月消費單筆滿1010元，即可參加摸彩一次，獎項內容從餐飲折扣到各式精美小禮通通有。

【和逸飯店‧台北忠孝館 週年慶住房送萬元好康】

同樣主打週年慶住房優惠的還有和逸飯店‧台北忠孝館，開幕至今邁入第10個年頭，10月份即將迎來10週年慶。和逸飯店‧台北忠孝館集結住房及餐飲，共同推出「十分滿逸週年提案」回饋旅客。即日起至11月30日，「十分滿逸」住房專案，每晚5199元起，加贈價值萬元以上的「滿逸護照」1本，護照內含套房升等券、千元住宿折抵金及多項免費餐飲兌換券；平日入住再享免費延遲退房至下午2點。活動期間下午茶套餐全面8折，另提供10月份壽星再享下午茶套餐買1送1等優惠，讓民眾以超值的價格享受星級餐飲與住宿服務。

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