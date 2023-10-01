台中高鐵站湧現搭車人潮，有民眾排了2個小時都還搭不上車。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中高鐵站湧現搭車人潮，排隊民眾從站內排到站外。（翻攝自記者爆料網）

中秋3天連假尾聲，今天下午開始國道開始出現車潮，台中高鐵更罕見出現排隊人龍排到站外，豐原李先生下午3點半左右到高鐵站，排了2個小時都還沒排上自由座，決定放棄改以其他交通工具北上。

中秋連假將結束疏運人潮湧現，台中高鐵也湧現人潮，不僅站內排滿買票、搭自由座的民眾，也有民眾在ptt發文表示，今天台中高鐵自由已經排到地下室？？現在自由座不是都是用信用卡直接感應就可以了或是手機app裡面直接購買？表達不解。

原先今天傍晚要搭高鐵返回台南的葉先生也表示，因搶不到票，原想到現場排自由座，沒想到現場太多人，只好改搭其他交通工具南下。

烏日分局指出，在高鐵台中烏日站周邊道路畫分六個分區，分區指揮官由所長擔任，分局組長級擔任督導官，藉由本次中秋連假疏導及交通管制作為下周國慶煙火勤務前策及壓力測試。目前人潮湧現，車流車潮大致順暢，本次出動警力95名（含任務編組39名、義交8名）全程執行交通疏導維護勤務。