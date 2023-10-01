銷售火熱的蘋果iPhone 15系列新機，讓不少第一時間入手的果粉真的感受到「熱度」！過熱問題延燒1個多星期之後，蘋果官方終於做出回應，表示是iOS 17系統漏洞及第三方應用程式造成。不過對於蘋果的解釋，網友顯然仍不買單，紛紛譏諷，「等iPhone 16出來就解決問題了」、「硬體瑕疵推給軟體背鍋？」

蘋果雖承認過熱問題，表示將以更新iOS 17來解決，同時點名Instagram、Uber與賽車遊戲《狂野飆車9：競速傳奇》（Asphalt 9）等第三方APP近期的更新導致iOS系統過載，才會有處理器過熱問題。

不過蘋果並不認為iPhone 15的設計是造成發熱的原因，強調鈦金屬設計並不會造成過熱或是影響散熱。

可是PTT網友紛紛吐槽蘋果的解釋，認為蘋果應該承認設計有問題，還指稱蘋果「就是不敢面對散熱機構已經廢好幾代的事實」，也有網友嘲諷，「怎麼可能承認自己硬體有錯！這可是會影響股價的誒」。

先前韓媒指出，台積電3奈米晶片是造成iPhone 15過熱的兇手。據《ETtoday新聞雲》報導，在蘋果最新聲明承認是iOS 17系統漏洞之後，台經院產經資料庫總監陳佩真表示，台積電過去在製程技術與良率表現都可圈可點，如今蘋果的聲明，更是確定台積電的技術沒有問題，「台積電算清白了」。